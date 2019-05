Tompoucen moeten Ajax naar finale Champions League helpen

HOOGWOUD - Vorige week hadden ze Ajax-koeken, en dit keer moeten de Ajax-tompoucen van bakkerij Baas uit Hoogwoud, de Amsterdammers naar de finale van Champions League helpen.

Bakker Jan Baas laat zien hoe hij ze maakt. "Net als de normale tompouce met gele bakkersroom. Maar verder wel in de Ajax-kleuren natuurlijk." En om het af te maken nog een toefje slagroom en het logo van de Amsterdamse club. "Wat het geheime recept is? Dat is het geheim van de bakker."



'Ik kom speciaal voor de tompoucen'

De Ajax-koorts loopt ook in Hoogwoud steeds verder op. En daar speelt de bakker handig op in. "Lekker een koppie doen, tompouce erbij. En dan daarna aan de borrel en de chips", zegt bakker Loes Baas. Niet veel later komt ook de eerste fan binnen. Ben op de Kelder is gekleed in Ajax-shirt en -sjaal. "Ik kom speciaal voor de tompoucen. Bij de vorige wedstrijd waren ze al uitverkocht, dus nu moest ik er op tijd bij zijn."

Ajax verdedigt vanavond een 1-0 voorsprong tegen Tottenham Hotspur. "Het zal heel moeilijk worden. Ik heb goede hoop, maar ze krijgen het niet cadeau. Het wordt heel zwaar", vertelt de Ajax-fan. Als de Amsterdammers winnen spelen ze op 1 juni in Madrid de finale tegen Liverpool. En wat zal dan de lekkernij worden? "Dan is een tompouce natuurlijk te gewoon. Dan moet het knallen. Ik droom er een nachtje over, komt goed", vertelt de bakker lachend.