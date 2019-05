Uitheemse boommarter spoelt aan bij kust van Texel

DE COCKSDORP - Afgelopen maandag is er aan de waddendijk bij De Cocksdorp een boommarter aangespoeld. Marters komen van oorsprong niet voor op Texel, dus het beestje moet van het vasteland zijn gekomen.

De boommarter werd tijdens een wandeling gevonden door hond Sep. Zijn baasjes, Desirée en Erik Mus, maakten een foto en stuurden deze door naar Ecomare, zodat zij konden bevestigen dat het om een boommarter ging en niet om een steenmarter. Een paar jaar geleden werd er al een steenmarter gevonden op Texel, die was aangereden door een auto.

Opmars

Zowel de bosmarter als de steenmarter is bezig met een opmars in Nederland. Steenmarters staan bekend als geniepige beestjes die dol zijn op de randstad en graag onder de motorkap in een auto kruipen, terwijl boommarters zich liever schuilhouden in beboste gebieden. Technisch gezien zou Texel een prima leefomgeving zijn voor boommarters, maar het hoort nou eenmaal bij een eiland dat niet alle landzoogdieren er terecht komen.

Zwemmen

Volgens Maurice la Haye, onderzoeker bij de Zoogdiervereniging, is de vondst opmerkelijk: "Boommarters zwemmen vrijwillig en goed, maar of een boommarter de Waddenzee in springt om te gaan zwemmen, acht ik onwaarschijnlijk. Het kan ook gaan om een verkeersslachtoffer dat in zee terecht is gekomen en vervolgens is 'uitgespuugd'."

Het zou zomaar kunnen dat deze boommarter in het water terecht is gekomen, is verdronken en vervolgens terecht is gekomen op Texel. De steenmarter van een paar jaar geleden is waarschijnlijk onder de motorkap van een auto geklommen die naar Texel is gereden.