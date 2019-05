Busvervoerder EBS overweegt aangifte tegen met 'kanker' scheldende passagier

PURMEREND - Vervoersbedrijf EBS overweegt aangifte te doen tegen de passagier die zondag een buschauffeur uitschold voor 'kankerlijer' en 'kankerflikker'. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan NH Nieuws.

Op Bevrijdingsdag werd een chauffeur door een reiziger meermaals uitgescholden met het woord kanker, omdat de bestuurder hem erop wees dat hij moest betalen als hij mee wilde rijden. De buschauffeur zette hem daarna uit het voertuig met de woorden: "Dan ga je lekker een kankerstuk lopen".

Identiteit van de man

Het bedrijf overweegt nu aangifte te doen tegen de reiziger, om te laten zien dat zij een grens trekken. "We kijken er nu naar of we er achter kunnen komen wie die man is en of aangifte doen mogelijk is", vertelt een woordvoerder.

Lees ook: Buschauffeur is met 'kanker' scheldende passagier zat: "Dan ga je lekker een kankerstuk lopen"

EBS heeft nog niet persoonlijk met de betreffende chauffeur gesproken, maar laat weten volledig achter haar medewerker te staan. "De chauffeur heeft uiterst professioneel gehandeld. Hij blijft rustig als hij wordt uitgescholden en wijst de man op alternatieven. Dat hij dan meegaat in het taalgebruik van de reiziger, is begrijpelijk. We gaan niet op alle slakken zout leggen."

Aan de orde van de dag

Zowel het vervoersbedrijf als collega's van de man zijn blij met de opname van de video. Een buschauffeur laat aan NH Nieuws weten 'dagelijks' te maken te hebben te scheldende en tierende reizigers: