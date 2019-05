NS- en GVB-medewerkers leggen werk op 28 mei de hele dag neer

NOORD-HOLLAND - Werknemers bij de NS en het stadsvervoer in de drie grote steden gaan op dinsdag 28 mei de hele dag staken. De vakbonden FNV, CNV en MHP hebben tot de 24-uursstaking opgeroepen, om zo een goed pensioen af te dwingen.

Dat hebben de bonden vandaag gemeld. Door de actie zal het treinverkeer in het hele land grotendeels stilliggen. Hetzelfde geldt voor het stadsvervoer (GVB) in Amsterdam. Ook in Rotterdam (RET) en Den Haag (HTM) wordt die dag gestaakt.

De bonden willen met de actie het kabinet tot concessies dwingen over de pensioenleeftijd. Die moet volgens de FNV worden bevroren op 66 jaar. Volgens de huidige regels loopt de pensioenleeftijd geleidelijk op tot 67 jaar en drie maanden in 2024. De verdere toename is afhankelijk van de levensverwachting.

Dichte deur

Het is nog niet bekend wat precies de gevolgen van de staking zullen zijn. "Mensen moeten erop rekenen voor een dichte deur te staan vanaf de vroege ochtend van 28 mei tot het begin van woensdag 29 mei", aldus Eric Vermeulen vakbondsbestuurder bij FNV- stadsvervoer.

De actie is deels bedoeld als een herkansing voor de landelijke actiedag op 18 maart. Die werd afgebroken na de aanslag in een tram in Utrecht.

Metaalsector

Behalve in het openbaar vervoer zijn oproepen uitgegaan om in de metaal, de bouw en andere sectoren op woensdag 29 mei voor 24 uur het werk neer te leggen.