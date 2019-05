Urgentie sociale huurwoning alleen nog digitaal aan te vragen

WEST-FRIESLAND - Wil je in aanmerking komen voor urgentie om een sociale huurwoning te krijgen in West-Friesland? Dan word je vanaf heden verzocht om deze aanvraag enkel digitaal in te dienen via de Regionale Urgentie Commissie.

Voorheen liepen de aanvragen via de woningcorporaties. Op deze manier hopen ze dat het proces sneller en zorgvuldiger te werk gaat waarbij je niet meer een papierbundel handmatig hoeft te overhandigen of via de post hoeft te versturen.

Albert Gieling van Woonmatch licht toe dat er niets wordt aangepast aan het toewijzen van urgentie, maar dat het op deze manier simpelweg zorgvuldiger wordt opgepakt. "Het is ook in het leven geroepen zodat de persoonlijke gegevens die mensen moeten aanleveren, niet meer langs alle loketten hoeft en veilig bij de juiste persoon terecht komt."

Digitaal vaardig

Ook senioren willen soms in aanmerking komen voor urgentie. Deze groep is niet altijd digitaal vaardig. Gieling: "Hopelijk kunnen hun kinderen of een ander contactpersoon het dan voor ze regelen. En als het echt niet anders kan, kunnen ze ook nog langskomen bij de balie. We gaan deze mensen uiteraard niet de deur wijzen."