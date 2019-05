Hoorn krijgt definitief toeristenbelasting: besluit niet zonder slag of stoot

HOORN - De hamer heeft geslagen en het besluit is genomen. Er wordt vanaf 1 juni 2019 toeristenbelasting gevraagd in de gemeente Hoorn, een besluit dat niet zonder slag of stoot werd genomen.

Tijdens de gemeenteraad van gisteravond stond het invoeren van de toeristenbelasting op de agenda. Er waren veel tegenstanders maar ook voorstanders. Zo meldt mediapartner WEEFF.

In veel steden in Nederland wordt zonder problemen toeristenbelasting gevraagd. In de gemeente Hoorn zou het volgens de voorstanders goed ingezet kunnen worden om de stad nog aantrekkelijker te maken. Andere fracties zijn bang dat het toeristen juist zal afschrikken. Verschillende fracties vroegen ook om geen toeristenbelasting te vragen aan watertoeristen. Zij zouden al veel havengeld betalen.

Verschillende tarieven

Regiovoorzitter van de Horeca, de heer Baltus, vertelde dat zijn branche niets ziet in de belasting. Hij is ook bang dat de gemeente weinig gaat doen met het bedrag wat wordt gevraagd. De heer Tool, ook horeca-ondernemer, valt over het feit dat er weinig informatie naar de Hoornse bedrijven is gegaan over de toeristenbelasting. Hij stelt vragen waarom er verschillende tarieven worden gehanteerd tussen een overnachting per boot, campings of een hotel. Hij vraagt iets te doen aan de oneerlijkheid die hierbij komt kijken.

Definitief

De tegenstanders waren in de minderheid waardoor de toeristenbelasting alsnog is aangenomen. Ook wordt de watertoeristenbelasting ingevoerd. De enige toeristengroep die er kosteloos vanaf komt zijn kinderen onder de dertien jaar. Zij hoeven geen belasting te betalen.