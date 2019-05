Ursemmer (62) drie weken na aanrijding in Opmeer alsnog overleden

OPMEER - Een 62-jarige fietser uit Ursem die op 19 april in Opmeer werd aangereden, is overleden. De politie houdt een kleine slag om de arm, maar de dood van de man is 'een mogelijk gevolg van de verwondingen' die hij daarbij opliep.

De man fietste rond 10.30 uur vanuit Berkmeer over de Hogeweg richting Opmeer. Toen hij het kruispunt met de Pade wilde oversteken, werd hij aangereden door een busje dat werd bestuurd door een 41-jarige vrouw uit Tuitjenhorn.

De man raakte ernstig gewond, en werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij gisterenmiddag overleden.