Man (24) uit Hoorn opgepakt voor woningoverval Purmerend

PURMEREND - De politie heeft vanochtend een 24-jarige man uit Hoorn aangehouden voor betrokkenheid bij een woningoverval in Purmerend, op 21 februari van dit jaar.

De 60-jarige bewoonster was rond 11.00 uur in de woonkamer van haar woning aan de Slaperdijk toen ze hoorde dat voordeur openging. Nog voordat ze poolshoogte kon nemen, stormden drie gemaskerde mannen de woning in.

Onder bedreiging van meerdere wapens dwong het trio de vrouw geld en sieraden af te staan. Nadat ze twintig minuten later op de vlucht sloegen, trok de vrouw aan de bel bij de politie.

Buurt uitgekamd

Agenten kamden de buurt uit, en ook vanuit een helikopter werd naar de verdachten gespeurd. Dat leverde niets op, waarna de recherche dieper in de zaak dook.

Dat onderzoek leidde naar de verdachte die vanochtend werd aangehouden. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.