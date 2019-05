Ouders en diereneigenaren opgelet: de reuzenberenklauw rukt weer op

NOORD-HOLLAND - De plant ziet er misschien mooi uit, maar wandelaars, boomklimmers en mensen met loslopende honden moeten de komende tijd extra goed opletten. De reuzenberenklauw scheidt een stof uit die voor flinke brandwonden kan zorgen, zeker op zonnige dagen.

Daarvoor waarschuwt de organisatie Brandbewust BHV & EHBO op Facebook. Met een maximale hoogte van vier meter en bladeren van anderhalve wordt de plant terecht een 'monster' genoemd.

Blaren

Het sap dat de plant uitscheidt is niet giftig, maar wel fototoxisch. Dat betekent dat als het op de huid terecht komt, en de zon er op schijnt, het heftige brandblaren kan veroorzaken. Ook als de zonkracht laag is, kunnen blaren ontstaan. Soms komen de klachten pas na 24 uur opzetten, en vaak begint het met rode vlekken die later uitgroeien tot blaren.

Ook voor dieren is de plant zeer gevaarlijk. Zij kunnen onbewust, bijvoorbeeld met hun snuit, in aanraking komen met het sap om vervolgens door te lopen door de zon. Het is dus raadzaam om goed in de gaten te houden of er berenklauwen staan in het uitlaatgebied en zo ja, te overwegen de hond aan te lijnen.

Behandeling

Als jij, je kind of je huisdier in contact is gekomen met het sap is het aan te raden om te zorgen dat de plek waar het zit niet meer in de zon komt, bijvoorbeeld door het af te dekken met een zakdoek of een kledingstuk. Eenmaal thuis is het het best om veelvuldig te spoelen om te zorgen dat echt al het vocht van de huid is.

Bij twijfel over verwondingen of blaren raden wij altijd aan contact op te nemen met de huisarts.