Evolutie? Zandvoortse herten gebruiken steeds vaker zebrapad

ZANDVOORT - Door schade en schande wordt men wijs: die uitspraak lijkt niet betrekking te hebben op (een deel van) de wereldbevolking, maar ook op enkele herten die sinds jaar en dag door Zandvoort banjeren. Afgelopen week zijn er namelijk meerdere herten gespot die netjes het zebrapad gebruiken om de overkant van de weg te bereiken.

Toeval of toch een sterk staaltje evolutie? Sommige diersoorten slagen er in zich razendsnel aan te passen aan veranderende omstandigheden, om zo te overleven of het voortbestaan van hun soort te garanderen. Het is dan ook verleidelijk om te denken dat Zandvoortse herten inmiddels zoveel verkeersleed onder soortgenoten hebben gezien, dat ze bij het oversteken nu het zekere voor het onzekere nemen.

Eerlijk is eerlijk: die verklaring is vrij onwaarschijnlijk. Is het dan puur toeval? Ook dat lijkt niet heel aannemelijk. Beide foto's zijn genomen op de Burgemeester Alphenstraat, waar in de middenberm gras groeit. Mogelijk mijden de herten die hindernis instinctief, om door te lopen naar de eerstvolgende plek zonder middenberm. Dat is, inderdaad, het zebrapad.