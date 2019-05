Fietser rijdt in sinkhole Purmer

PURMER - Een fietser voelde de grond maandag letterlijk onder zich wegzakken in Purmer-Noord. Op het fietspad bij de Stremselstraat ontstond een flinke sinkhole waar de man met zijn tweewieler in reed.

Vermoedelijk was de grond onder het fietspad weggespoeld. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft de fietser geen verwondingen over gehouden aan zijn val. De locatie is door handhaving afgezet. Naar de oorzaak wordt onderzoek gedaan.