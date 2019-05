Hoe een idee van Marleen uit Avenhorn het leven van veel Afrikanen heeft veranderd

AVENHORN - Marleen Pater uit Avenhorn had nooit durven dromen dat haar stichting 'Bake for Life' in Afrika zo'n succes zou worden. Toch viert ze deze week al het 20-jarige bestaan. "Het is ongelofelijk wat we daar voor die mensen kunnen betekenen. "

Het begon twintig jaar geleden allemaal met een wild idee van Marleen. Op televisie zag ze een vrouw in Afrika met een kindje op haar arm. Ze besefte zich als moeder van vier kinderen dat het leven daar veel zwaarder moest zijn. Ze was getrouwd met een bakker en werkte zelf ook veel in de bakkerij. Ze kon haar kinderen alles geven wat ze nodig hadden en dat gevoel wilde ze graag ook geven aan moeders in Afrika.

Tekst gaat verder onder de video.

Op het vliegtuig naar Ghana

Zo ontstond het idee om in Afrika een bakkerij te bouwen. Op die manier konden de mensen daar een ambacht leren en geld verdienen. Ze zocht contact met het Liliane Fonds. Niet veel later stapte ze op het vliegtuig richting Ghana, samen met een bakker uit het oosten van het land.

Een plaats voor gehandicapten

In Ghana bouwden ze de eerste bakkerij. Inmiddels staan er vijf bakkerijen en zijn daar meer dan honderd mensen in dienst. Het zijn de zwakkeren in de plaatselijke samenleving: alleenstaande moeders, mensen zonder enig perspectief en veel gehandicapten.

"Het is zo mooi dat de gehandicapte mensen daar nu geld verdienen en eten kunnen kopen. Voorheen stelden ze niks voor en nu zijn ze iemand!", vertelt Marleen met een glunderend gezicht.

'Mooi dat we kunnen helpen'

Zelf gaat Marleen een paar keer per jaar naar de bakkerijen in Afrika. Ze is heel blij dat ze de mensen daar wat kan geven. "Ze hebben daar echt helemaal niets en dan is het zo mooi dat we ze kunnen helpen." Toch was het niet altijd makkelijk. "Ik heb er wel wakker van gelegen. Om in Nederland te ondernemen is soms al niet makkelijk, maar daar....", zucht ze. "Het is een uitdaging, maar we gaan door."

Op 22 juni is er een sponsorloop georganiseerd voor Bake for life. Iedereen die de stichting wil steunen, kan zich hiervoor opgeven of sponsoren.