Ajax in de finale? Prijzen vliegtickets naar Madrid nu al over de kop

SCHIPHOL - Wie volgende week, eind juli of eind september een weekend naar Madrid wil, is maximaal 200 euro kwijt voor een retourtje. Hoe anders is dat in het weekend van 1 juni, als in de Spaanse hoofdstad de Champions League-finale op het programma staat?

Wie op vrijdag 31 mei vanaf Schiphol vertrekt en de zondag daarop terugvliegt, betaalt met 351 euro bijna twee keer meer dan in een willekeurig ander weekend. Natuurlijk, die-hard Ajacieden hebben het er graag voor over, zeker als ze al een kaartje voor de finale hebben.

Brits onderonsje

Zij lopen wel het risico dat ze kapitalen hebben uitgegeven om 90 of 120 minuten naar een veredelde topper uit de Engelse Premier League te kijken. Want stel dat Ajax vanavond door het ijs zakt, neemt Tottenham het begin juni in het nieuwe stadion van Atlético Madrid in een Brits onderonsje op tegen Liverpool.

In dat geval blijft de Nederlandse inbreng beperkt tot Virgil van Dijk en Georgino Wijnaldum, want de kans dat bij Tottenham de op een zijspoor geraakte ex-AZ'er Vincent Janssen en keeper Michel Vorm in de finale wél speelminuten krijgen, lijkt nihil.