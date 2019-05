VIDEO: Ajax-supporters slaan weer toe: vuurwerk houdt spelers Spurs wakker

AMSTERDAM - Supporters van Ajax hebben vannacht geprobeerd om de de spelers van Tottenham Hotspur wakker te houden. Dit deden ze door vuurwerk af te steken voor het hotel van de tegenstanders van vanavond.

Ajaxfans werden gisteren door de ultras verzocht om het vuurwerk bij de entrada voorafgaand aan de wedstrijd tegen Tottenham thuis te laten. Dit was ook op verzoek van de politie, het OM en de gemeente, die eerder aangaven de sfeeractie wel toe te staan, maar dan zonder vuurwerk.

Lees ook: Oproep Amsterdam aan supporters: steek woensdag géén vuurwerk af

Om het ingeslagen vuurwerk toch nog 'nuttig' te gebruiken, besloten Ajaxfans het dan maar af te steken voor het hotel van Tottenham Hotspur. Op haar twitteraccount 'verwelkomt' de F-side de Spurs met de tekst: "MATCHDAY!! Tottenham welcome to Amsterdam."

Real en Juve

Op de video zijn duidelijke vuurwerknallen te horen. Bovendien is de tekst bij de tweet bijna identiek aan de tekst die de F-side plaatste op de dagen van de thuiswedstrijden tegen Real Madrid en Juventus. Daarmee wordt een twijfelachtige traditie voortgezet.

Volgens Ultrassnl sliepen de spelers van Tottenham Hotspur in het Van der Valk-hotel, net als de spelers van Juventus dat eerder deden. In hun video is het vuurwerk goed te zien: