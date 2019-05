Politie zoekt identiteit van 'niet aanspreekbare' man in Broek op Langedijk

BROEK OP LANGEDIJK - De politie roept de hulp van het publiek in bij het vaststellen van de identiteit van een man die gisteravond in Broek op Langedijk werd aangetroffen. De man was niet aanspreekbaar en had niets bij zich waaruit blijkt wie hij is.

De man werd gisteravond rond 20.30 uur aangetroffen op de Nauertogt, ten zuiden van recreatiegebied Geestmerambacht, nabij restaurant Zuidpunt. Twee voorbijgangers zouden hem hebben ontdekt, waarna ze in afwachting van de hulpdiensten eerste hulp hebben verleend.

Onder die hulpdiensten was ook een traumahelikopter, die in een naastgelegen weiland landde. Onder begeleiding van de trauma-arts is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht.

Signalement

Het gaat om een blanke man van rond de 50 jaar oud. Hij is ongeveer 1,90 meter lang, heeft grijs haar en een atletisch postuur. Hij draagt een zwarte joggingbroek met rode bies, een groene trui en grijze Nikes (maat 47). Opvallend detail is een tatoeage van een bulldog op zijn linkerschouder, schrijft de politie.

Wie de man op basis van het signalement hierboven herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan op 0900-8844.