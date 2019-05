Liverpool klopt Barcelona met 4-0 en haalt finale Champions League

AMSTERDAM - Liverpool heeft zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg van Jürgen Klopp zorgde voor een ongekende comeback door de return tegen FC Barcelona in de halve finales met 4-0 te winnen. Mede dankzij twee doelpunten van invaller Georginio Wijnaldum wist Liverpool de forse nederlaag van vorige week in Camp Nou (3-0) volledig weg te werken.

Divock Origi opende al in de zevende minuut de score op Anfield. Wijnaldum, direct na rust in het veld gekomen, tilde de score naar 3-0 met doelpunten in de 54e en 56e minuut. Origi maakte de stunt compleet door in de 79e minuut, uit een slim genomen hoekschop van Trent Alexander-Arnold, de 4-0 binnen te schieten.

FC Barcelona vloog vorig jaar op vergelijkbare wijze uit de Champions League, in de kwartfinales tegen AS Roma. Na de 4-1 voor eigen publiek ging Barça in Rome met 3-0 onderuit.