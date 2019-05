Eeuwenoude en bekladde zwerfkeien op Texel weer schoon na grote wasbeurt

TEXEL - Een Texels bedrijf heeft de met verf besmeurde zwerfkeien in natuurgebied Waalenburg op Texel de afgelopen dagen schoongemaakt. De keien, die mogelijk 500 miljoen jaar oud zijn, werden op 20 april door onbekende daders met betonverf besmeurd.

Voor de Texelse gevelreiniger John Schlepers was het een lastige klus. "De daders hebben wel geweten wat voor een hardnekkig goedje deze betonverf is. Het was erg moeilijk om het eraf te krijgen. Zeker ook omdat we de pokken op de keien zo veel mogelijk moesten sparen", vertelt hij. De zeepokkken op de keien zijn het bewijs dat ze ooit in de zee hebben gelegen.

Tekst gaat verder onder de video



De gigantische zwerfkeien werden eerder dit jaar gevonden tijdens de aanleg van het nieuwe natuurgebied Waalenburg. John Schlepers vermoedt dat de daders van de verfactie gezocht moeten worden in de hoek van de tegenstanders van de aanleg van nieuwe natuurgebieden op Texel. Voor de aanleg van Waalenburg zijn enige jaren geleden boeren onteigend en boerderijen gesloopt.

De politie is nog op zoek naar de daders.