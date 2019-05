De brievenbus van Knetemann is terug op Het Kopje, maar zonder brieven

BLOEMENDAAL - De wielerliefhebber kan weer een beetje lachen. Nadat PostNL de beroemde 'brievenbus van Gerrie Knetemann' bovenop Het Kopje van Bloemendaal had verwijderd, waren niet alleen de benen, maar ook de druiven zuur. Nu staat de postbus weer op zijn vertrouwde plek, in een iets andere versie.

Zoals dat landelijk overal gebeurd, moest ook de brievenbus op Het Kopje het veld ruimen afgelopen jaar. De brievenbus waar de in 2004 overleden wielrenner altijd over zei: "Helemaal tot daar moet je! Tot de brievenbus."

Thijs Zonneveld

Wielerfans waren 'not amused' toen de bus ineens van zijn plaats verdween. Wielerjournalist Thijs Zonneveld was daar één van. "Ik was echt wel ontdaan toen de brievenbus weg was. Die was niet voor de brieven, die was voor de wielrenners!" Hij schreef er een column over, de lokale politiek hoorde van de zorgen en zo kwam het toch allemaal weer goed. Zo staat er vanaf vandaag een bord met daarop een brievenbus afgebeeld, net als een foto van 'De Kneet'.

Blij

Gré Knetemann-Donker, de vrouw van Gerrie, onthult het bord vandaag samen met dochter en kleinzoon. In gezelschap van aardig wat wielrenners die net Het Kopje hadden bedwongen. "Gerrie trainde hier vaak. Zo kon hij dicht bij zijn huis toch voor de bergen trainen", vertelt Gré. "Ik vind het bord een prachtig eerbetoon. Ik denk dat hij het zelf misschien wel mooier zou vinden dan de oorspronkelijke brievenbus."

Ook Zonneveld is weer een tevreden man. Hij fietst zelf ook vaak op Het Kopje en zal dat binnenkort ook weer doen. Knallen tot aan de brievenbus. "Maar eerst naar de Giro."