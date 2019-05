De Toppers dragen dit jaar Nachtwacht-kleren

AMSTERDAM - De Toppers eren dit jaar Rembrandt van Rijn en zijn Nachtwacht. René Froger, Jeroen van der Boom, Jan Smit en Gerard Joling dragen dit jaar tijdens hun concerten kostuums met daarop het beroemde doek van de schilder afgebeeld. Als het viertal naast elkaar staat, is het hele werk in zijn geheel te zien, maakte het kwartet bekend.

De speciale pakken zijn gemaakt door Tycho Boeker, de vaste ontwerper van de Toppers. Tijdens de show zijn beelden van het werk van Rembrandt uit het Rijksmuseum op grote schermen te zien.

In heel Nederland wordt dit jaar de 350e sterfdag van Rembrandt gevierd. Het Rijksmuseum doet dit met grote tentoonstellingen en evenementen. Bezoekers van de Toppers kunnen na het concert ook met korting naar het Rijksmuseum.

Toppers in Concert vindt dit jaar plaats op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.