Volendamse leerlingen laten zelfgebouwde Solarboot voor het eerst te water: "Hij drijft!"

VOLENDAM - Normaal gooi je een champagnefles met een zwaai tegen de boeg van een nieuw schip, maar bij een speedboot vol zonnepanelen moet je dat niet doen. Rector Jaap Braakman van het Don Bosco College spoot de champagne daarom over de Solarboot, waaraan negen havo- en vwo-leerlingen en enkele docenten maandenlang hebben gewerkt. Ook in hun vrije tijd.

"Hij drijft", roept docente Linda Cruijff enthousiast als de boot in de jachthaven van Volendam te water is gelaten. Zij zag vorige zomer de Young Solar Challenge in Purmerend en dacht meteen: 'goh, wat zou dat leuk zijn bij ons op school'.

Meisjes én jongens

Ze opperde het idee bij de rector, die meteen enthousiast was, en bij haar leerlingen. "In eerste instantie reageerden vooral de meisjes erg positief en daarna hebben we er jongens bij gevraagd. Want bij het bouwen is dat toch wel erg handig."

De test met de Solarboot verloopt prima, al heeft leerling Nelly in het begin wat problemen om de boot de juiste richting in te sturen. Heel hard gaat het vandaag nog niet, maar dat zal komende vrijdag en zaterdag bij de eerste wedstrijd van dit jaar in Harlingen wel anders zijn. Als echte Volendammers verwachten ze natuurlijk dat ze gaan winnen.

Er zijn in het totaal vier wedstrijden. De laatste is in juni in Purmerend.