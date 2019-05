Twee vrouwen uit Colombia achter grote mobieltjesroof tijdens Mysteryland

VIJFHUIZEN - Twee Colombiaanse vrouwen van 33 en 21 jaar oud worden vervolgd voor een grootschalige telefoonroof tijdens Mysteryland. Tientallen festivalbezoekers raakten door de praktijken van het duo hun smartphone kwijt.

Volgens het OM horen de vrouwen bij een criminele organisatie van zakkenrollers en dieven die ook in België, Frankrijk en Spanje actief was.

Bekenning

De jongste van de twee, een 21-jarige vrouw, blijft voorlopig in voorarrest. Ze heeft bekend dat ze tijdens de laatste editie van het dancefestival in Vijfhuizen mobieltjes van bezoekers heeft gestolen, maar ontkent deel uit te maken van een criminele organisatie, zo meldt het Haarlems Dagblad.

De Colombiaanse moest huilen toen ze hoorde dat ze voorlopig in de gevangenis blijft. Ze zou geen bezoek krijgen en haar familie missen. "Mijn familie wacht op me. Ik wil mijn leven hervatten", zo liet ze in de rechtszaal weten.

De 33-jarige verdachte is inmiddels wel op vrije voeten. Haar voorlopige hechtenis werd vanwege persoonlijke omstandigheden eerder geschorst. Op 1 augustus vindt haar inhoudelijke behandeling plaats.