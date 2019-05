Verzamelaars laten spullen taxeren in Huizen: "Zitten toch een paar meevallers bij"

HUIZEN - Hobby-verzamelaars konden vanmiddag gratis hun spullen laten taxeren in Huizen. En net als bij het populaire tv-programma 'Tussen Kunst en Kitsch' hoopte iedereen dat hun prullaria nog wat waard zou zijn.

Zo ook Adrie Storm. Zijn schoonvader verhuisde onlangs naar een bejaardentehuis en dus werd zijn woning opgeruimd. "Dan kom je van alles tegen", vertelt Adrie. "En ook twee albums met postzegels. Ik hoop dat het iets voorstelt, wat hij heeft verzameld."

Lees ook: Kunst of kitsch in Heemskerk: "Een hoop rommel, maar af en toe een pareltje"

Aan taxateur Jacco de taak om de meegebrachte spullen op waarde te schatten. "Voor ons is het veel leuker om een meevaller te brengen, en dat is toch al een paar keer gebeurd vandaag", vertelt hij.

Niet waardevol

Helaas valt niet iedereen in de prijzen, want Adrie's meegebrachte postzegelalbums blijken niet erg waardevol te zijn. Toch reageert hij sportief. "Jammer, maar het is niet anders!"