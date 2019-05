IJmuidenaar uit woning gehaald door arrestatieteam

IJMUIDEN - Een bewoner van de Orionweg in IJmuiden is aan het einde van de middag uit zijn woning gehaald door een arrestatieteam.

Waarom de man is opgepakt, is niet bekend. De politie kan vanwege het onderzoek geen uitspraken doen over de aanleiding van de arrestatie.

Lees ook: Drive-by schietpartij in IJmuiden, agenten in kogelwerende vesten zoeken twee verdachten

Mogelijk heeft het iets te maken met een drive-by van vorige week. Twee verdachten schoten toen vanuit een auto bij het Gijzenveltplantsoen. Omstanders vertelden zeker zes tot zeven harde knallen te hebben gehoord.