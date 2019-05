Aardbeien uitgeroepen tot 'Fruit van het jaar 2019': "Hele terechte titel!"

BENNINGBROEK - "Van aardbeien worden mensen enthousiast", zegt aardbeienteler Frits Vriend uit Benningbroek. Dat de aardbei dit jaar tot fruit van het jaar verkozen is, is volgens hem dan ook volledig terecht.

"Het is namelijk een enorm lekker, super gezond en prachtig product!", aldus Vriend. Samen met zijn vrouw Amanda telen ze al jaren aardbeien. En de liefde voor aardbei gaat diep: toen ze nog tieners waren besloten ze al om het bedrijf samen voort te zetten.

Week van Groenten & Fruit

Vorig jaar was het de kers de favoriet, maar dit jaar is de aardbei de nummer één die in het kader van de jaarlijkse "Week van Groenten & Fruit" gekozen is. Toch beaamt Vriend dat niet iedere aardbei de schoonheidsprijs verdient. "Sommigen lijken op een like-duim, maar dat maakt ze er niet minder lekker om," zegt hij lachend.

De kassen hangen op dit moment vol met rijpe, geurende aardbeien. En in aanloop naar Moederdag wordt er volop geplukt. "Ik zou zeggen, geef iedere moeder in Nederland zondag een lekker beschuitje met aardbeien."