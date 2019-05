Morgen live: Peter van Uhm houdt jaarlijkse Arondéuslezing

HAARLEM - Peter van Uhm, generaal buiten dienst, houdt morgenavond de Willem Arondéuslezing. In zijn lezing gaat Van Uhm in op enkele van de laatste gedachten van Willem Arondéus. De lezing zal om 20.00 uur plaatsvinden in Haarlem en NH Nieuws is er live bij.

Ieder jaar wordt er voor de lezing een 'eigenzinnige prominente' Nederlander uitgenodigd. Dit jaar is dat Peter van Uhm: hij was van 2008 tot halverwege 2012 Commandant der Strijdkrachten.

Peter van Uhm werd geboren als bakkerszoon, maar wilde het leger in. Dat deed hij en hij schopte het tot Commandant der Strijdkrachten. Zijn veertig jaar lange militaire carrière stond in het teken van het behouden van vrede.

Eerbetoon

De lezing is ingesteld door de Provinciale Staten van Noord-Holland om een eerbetoon te brengen aan Willem Arondéus (1894-1943), die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was in het kunstenaarsverzet. Arondéus was eigenzinnig, en kwam al op jonge leeftijd uit voor zijn homoseksuele geaardheid, wat in die tijd zeer gedurfd was.

Voorgaande jaren werd de Arondéuslezing gehouden door onder andere Eurocommissaris Frans Timmermans, oud-politicus Boris Dittrich en (radio)presentator en acteur Eric Corton.