'Kleurrijke' en ultramoderne verzendhal voor Tata Steel: "Impuls voor logistiek"

IJMUIDEN - Een technisch ultramoderne opslaghal voor staal. Zo noemt projectmanager Erwin Knaap de nieuwe verzendhal van Tata Steel, die morgen officieel op het terrein wordt geopend.

De zogenaamde LA-hal ligt op een logistiek strategische plek, pal naast de dompelverzinklijn. Projectmanager Knaap kijkt trots uit over de hal waar tot 3.200 rollen staal worden opgeslagen. "Hier hebben we jaren aan gewerkt", zegt hij voor de camera van NH Nieuws. "Het hypermoderne aan deze hal is dat alles zoveel als mogelijk automatisch gebeurt. Het laden en lossen van de rollen in vrachtwagens, maar ook in de wagons", aldus Knaap.

Uniek

Manager railvervoer Wilko Keulemans ziet een impuls voor de logistieke afdeling bij de staalgigant. "Alles wordt hier beheerst in de hal, van de luchtvochtigheid tot de temperatuur. En voor ons als railafdeling is het uniek dat we een doorreisspoor hebben. Dus dat betekent dat we van twee kanten de hal kunnen benaderen."

In de hal mag uitsluitend worden gereden met de drie moderne locomotieven die recent nog in gebruik zijn genomen. "Die zijn vele malen schoner en zuiniger dan de oude. Er is 96 procent minder NOx en roetuitstoot. Zodat het ook zo min mogelijk effect heeft op de mensen die hier werken", aldus Keulemans.

Oppervlakte

De LA-hal heeft een oppervlakte van 10.000 m2 en een inhoud van 175.000 m3. In de hal kan totaal 50 kiloton aan staal worden opgeslagen. De bezetting in de hal bestaat uit drie medewerkers.