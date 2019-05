Buurt baalt van zooi op straat: "De leefbaarheid holt achteruit"

DEN HELDER - Opengetrokken vuilniszakken, kapotte meubelen, glasscherven: elke week is het raak rond ondergrondse afvalpunten in Den Helder. Omwonenden zetten steeds vaker hun afval rond de containers in plaats van erin. In de Visbuurt zijn ze het inmiddels goed zat.

Bij ondergrondse containers door de hele stad staat elke week wel een berg vuilniszakken of grofvuil. Hoewel op alle bakken het telefoonnummer van het afvalbedrijf HVC staat voor het aanbieden van afval, worden zij maar weinig ingeschakeld. Jop Roggeveeen van de belangenvereniging Visbuurt probeert het probleem al jaren aan te kaarten: "Ik had gehoopt dat het zou verbeteren, maar wordt alleen maar erger."

Meer controle

Buurtbewoner Wim Ravia vindt het geen gezicht. "De mensen die het afval naast de containers zetten kunnen het er toch gewoon in de bakken doen of zelf naar de stort brengen? De gemeente moet meer optreden en meer controleren."

Volgens Jop Roggeveen gaat er meer schuil aan het afval op straat in de Visbuurt. "Het zijn meestal de mensen die hier tijdelijk wonen en hun afval neerzetten als ze weer vertrekken. Die zijn niet bekend met onze taal en gebruiken. Maar veel mensen hebben ook het idee dat de overheid niet naar ze luistert, dus doen ze ook niets terug."