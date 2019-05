Voorlopig geen bushalte bij station Heemskerk: provincie wijst meerdere verzoeken af

HEEMSKERK - De provincie heeft meerdere verzoeken van de gemeente om een bus naar het NS-station in Heemskerk te laten rijden afgewezen. Volgens de provincie zou het openbaar vervoer in deze regio te weinig gebruikt worden om aan te vullen. Het snijden in verschillende busroutes wordt dan ook niet uitgesloten.

Het eerste verzoek van de gemeente hield in dat er tijdelijk een bushalte voor lijn 72 bij het NS-station zou worden neergezet. Het ging om een test die een jaar zou duren. De wens voor een bushalte op deze locatie kwam voort uit een NS-jaarverslag. "Hieruit blijkt een duidelijke behoefte van de treinreiziger om in Heemskerk verder met de bus te reizen", schreef de gemeente in een brief aan de provincie.

ln de huidige situatie moet de treinreiziger een afstand van ongeveer zeshonderd meter lopend overbruggen tussen het station en de dichtstbijzijnde bushalte. Maar de provincie voelt weinig voor de proefballon en wees er zelfs op dat het openbaar vervoer maar beperkt wordt gebruikt.

Buurtbus

"Tussen Beverwijk en Heemskerk rijden momenteel in de spits tien bussen per uur, terwijl er gezien de bezetting eigenlijk maar zes ritten per uur geboden hoeven te worden", schrijft de provincie in een brief terug aan de gemeente Heemskerk.

Een ander plan van de gemeente Heemskerk was het in het leven roepen van een buurtbus, die richting het station zou rijden. Maar ook hier staat de provincie negatief tegenover. Volgens de provincie zou dit teveel concurrentie geven tegen het bestaande openbaar vervoer.

Concurrentie

Een opvallende opmerking van de provincie, aangezien er geen andere buslijnen stoppen bij het NS-station: welke concurrentie geef een buurtbus dan? Volgens de provincie worden in de concurrentiebepaling ook de bushaltes op afstand meegerekend. "Bij Heemskerk is de halte van buslijn 72 op ongeveer vierhonderd meter loopafstand van het NS-station, wat past binnen de gebruikelijke afstanden tussen haltes", aldus de provincie in een schriftelijke reactie aan NH Nieuws.

Kortom: bushaltes in de buurt zouden voldoende moeten zijn om een goede verbinding met het station te bieden, aldus de provincie. De wethouder van Heemskerk gaat binnenkort in gesprek met de provincie om de kwestie te bespreken.