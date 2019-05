29-jarige verdachte aangehouden voor dodelijke schietpartij Amsterdam

AMSTERDAM ZUIDOOST - Afgelopen vrijdagavond is een 29-jarige man aangehouden die verdacht wordt betrokken te zijn bij het doodschieten van een 24-jarige man op de Hoptille in Amsterdam Zuidoost.

De verdachte is vandaag voorgeleid bij een rechter commissaris. Hij is in bewaring gesteld en blijft in de volledige beperkingen.

