F-Side kondigt 'grootste entrada ooit' aan: "Laat je vuurwerk lekker thuis"

AMSTERDAM - Ajaxfans worden door de F-Side opgeroepen zich morgen massaal te melden bij de Arena voor een zogeheten entrada. "De beslissende wedstrijd voor de finale in Madrid gaan we in stijl inluiden met de grootste entrada van Ajax ooit", zo luidt het bericht op Instagram.

De entrada bij de thuiswedstrijd tegen Juventus liep behoorlijk uit de hand, omdat de politie hard ingreep toen er vuurwerk werd afgestoken. Er werden waterkanonnen en politiepaarden ingezet.

Vuurwerk

De Amsterdamse driehoek liet gisteren weten dat een nieuwe entrada wel georganiseerd mag worden, maar alleen op bij Arenapark, zónder vuurwerk. "Laten we voorop stellen dat het vanuit onszelf kwam, omdat wij immense drukte verwachten", reageert de F-Side op die boodschap. De entrada zal om 19.00 uur beginnen, Ajax trapt om 21.00 uur af.

Wel hebben ze zelf een aantal regels voor de entrada opgesteld. "Er zullen weer mensen aanwezig zijn om te filmen, dus laat je telefoon in je broekzak. Na de entrada direct naar binnen en laat je vuurwerk dit keer lekker thuis, daar zorgen de spelers wel voor op het veld."