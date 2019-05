Neres is enige vraagteken in aanloop naar Ajax-Tottenham

AMSTERDAM - Bij Ajax is er maar één vraagteken in de aanloop naar de wedstrijd in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur van woensdagavond. Het is onzeker of David Neres mee kan doen. Hij heeft lichte klachten overgehouden aan de bekerfinale tegen Willem II. Dat vertelde trainer Erik ten Hag vanmiddag op een persconferentie, waar ook Daley Blind aanschoof.

"We moeten winnen, daar moeten we voor gaan", zei de trainer. "We gaan de wedstrijd aan alsof het 0-0 is. Dat is een mindset. Bovendien spelen we in de ArenA met een fantastische ambiance. We hebben zelfvertrouwen, we zijn fit en de jongens zijn gretig. We moeten weer een grens verleggen."

"Het is genieten"

"Ik weet dat je ontwikkeling kunt krijgen in een team. Ik weet ook hoe ik dat kan begeleiden. Maar dat we nu hier zouden zitten had ik niet kunnen voorspellen. Het is genieten; de dynamiek en plezier van de spelers."

"In de eerste wedstrijd tegen Tottenham hadden we het in de tweede helft beter moeten doen. Verdedigend ging het wel goed, maar de mindset had moeten zijn dat we het verschil groter wilden maken. Ons eigen spel blijven spelen."

Geen motivatiefilmpje nodig

In het verleden gebruikte Ten Hag wel eens een filmpje om spelers extra te motiveren. "Dat is nu echt niet nodig. Iedereen is in de ban de wedstrijd. Voor zo'n wedstrijd in de ArenA hebben ze echt geen extra motivatie nodig."

Toen Ajax vorig jaar op 25 juli tegen Sturm Graz aftrapte voor het Europese seizoen, had ook Ten Hag niet durven dromen dat hij met Ajax de finale zou halen. "Maar Marc Overmars wel", zei hij. Ten Hag is blij met het enthousiasme van Overmars. "Hij is heel positief, daar hou ik van. Sommige mensen met een groot verleden bij Ajax hebben gezegd dat een Nederlandse club eens in een kwart eeuw de finale kan halen. Overmars heeft dat gezegd, Cruijff en Van Gaal ook. We moeten het nu waarmaken."

Daley Blind is fit

Daley Blind speelde vorig jaar, mede door blessures, maar 13 wedstrijden en staat nu al op 56 duels met Ajax. "Ik had een iets langere vakantie dan andere jongens. In het begin van het seizoen was ik soms wat vermoeider. Maar na de winterstop ben ik fit."

De verdediger wordt natuurlijk vaak vergeleken met zijn vader. "Mensen zullen snel gelijkenissen zoeken. Mijn vader heeft een fanatastische carrière gehad. Dat hoop ik ook te hebben. Het is fantastisch om dit mee te maken bij de club waar ik ben opgegroeid."

"Ik wilde veel spelen"

De stap van de Prmier League naar Ajax heeft Blind nooit gezien als een stap terug. "Ik wilde veel spelen, maar niemand had kunnen voorspellen dat we zo ver zouden komen. We zitten in een goede fase."

Ajax had het vorige week in Londen na het eerste fantastische half uur soms moeilijk. "We zijn dit seizoen op veel vlakken gegroeid", zei Blind. "Ook de strijd die we leveren om een stand vast te houden. Iedereen gaat voor elkaar door het vuur."

Bekijk hieronder de hele persconferentie terug.