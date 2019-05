KOOG AAN DE ZAAN - Er wordt al een paar uur gezocht naar een 13-jarig meisje in Koog aan de Zaan. Ze is voor het laatst gezien in de buurt van de Ellekamp.

Het meisje heeft halflang donker krullend haar. Ze draagt een zwarte jas en een blauwe spijkerbroek en heeft een zwarte fiets met een krat.

Mensen die informatie of tips hebben, kunnen dat doorgeven aan de politie.