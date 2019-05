Provincialeweg (N246) tussen Markenbinnen en De Woude volgende week afgesloten

MARKENBINNEN - De Provincialeweg N246 tussen Markenbinnen en De Woude is volgende week 's avonds en 's nachts afgesloten. De weg krijgt een nieuwe laag asfalt. Verkeer wordt van maandag tot en met vrijdag omgeleid. Fietsers blijven buiten schot.

De provincie laat het asfalt vervangen op de Provincialeweg (N246) tussen de afslag naar Fort Markenbinnen en de afslag naar De Woude in Castricum. De weg is hierom afgesloten van 13 mei tot en met 17 mei van 20.00 uur ’s avonds tot 05.00 uur ’s ochtends. Het fietspad blijft in gebruik.

Het doorgaand verkeer wordt tijdens de afsluitingen met borden omgeleid via de A7 of de A9. Markenbinnen en eiland De Woude blijven bereikbaar.

Zaterdagochtend 18 mei om 5.00 uur zijn de werkzaamheden klaar en is de weg weer open.