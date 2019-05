Hilversumse (18) die werd gevonden op bodem zwembad alsnog overleden

HILVERSUM - Een 18-jarige vrouw uit Hilversum is afgelopen vrijdag overleden, nadat zij eind april op de bodem van een zwembad op een camping in Hoenderloo werd gevonden.

Nadat de Hilversumse Minka in het zwembad werd gevonden, is zij gereanimeerd en overgebracht naar het Radboud UMC in Nijmegen, schrijft Omroep Gelderland.

De campingeigenaar reageert tegenover De Stentor vol ongeloof op het overlijden: "Omdat ze met een hartslag de traumahelikopter inging, hadden we ook goede hoop dat het goed zou komen. Het was een jonge vrouw. Dit zagen we echt niet aankomen."

Crowdfunding

Inmiddels is er door een plaatsgenote een crowdfundingsactie gestart om de uitvaart van Minka en andere rekeningen te betalen. Daar is binnen een dag al ruim 10.000 euro voor binnengehaald.