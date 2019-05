Zeildoek waait over A9 bij Akersloot: twee rijstroken dicht

AKERSLOOT - Een zeildoek op de A9 heeft ter hoogte van Akersloot voor wat oponthoud gezorgd. Omdat het over het asfalt waaide, kwam Rijkswaterstaat in actie. Daardoor ontstond een kleine file, die inmiddels alweer is opgelost.

Om ongelukken te voorkomen, sloot Rijkswaterstaat twee rijstroken - waaronder de spitsstrook - af. Terwijl het verkeer op de linkerrijstrook en met gepaste snelheid langs het doek reed, ruimde de wegbeheerder het gevaarte op.

Waar het zeildoek vandaan komt is niet bekend. Hoewel Rijkswaterstaat gekscherend over 'een huif zonder kar' twitterde, heeft er voor zover geen huifkar over de A9 gereden. Mogelijk is zeildoek van of uit een andere auto gewaaid.