Vijf Noord-Hollandse tieners opgepakt na frauderen via Marktplaats

HILVERSUM - Vijf tieners uit Bussum, Hilversum, Huizen en Nederhorst den Berg zijn in de periode van januari tot en met maart opgepakt vanwege geldfraude via Marktplaats. Het gaat om één jongen van 15 jaar en vier jongens van 16. Nadat er meerdere aangiften waren gedaan uit Blaricum en Laren, konden de vijf worden opgepakt.

Frauderen via Marktplaats gebeurt vaker. Daders doen zich - als een wolf in schaapskleren - voor als een onschuldige koper en vraagt of de verkoper één cent wil overmaken. De koper wil zo 'controleren' of de verkoper eerlijk is.

Maar eigenlijk is de koper zelf niet eerlijk. Want zodra de nietsvermoedende verkoper een cent heeft overgemaakt via een neppe betaalpagina, krijgt de fraudeur alle bankgegevens. Zo kan één cent overmaken leiden tot het verlies van je gehele bankrekening.

Twee van de vier opgepakte tieners deden dienst als geldezel. Zij lieten hun rekening gebruiken door de criminelen, die zo gemakkelijk geld konden doorsluizen.

Alle verdachten zitten nog vast.