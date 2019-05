Terugkijken: Persconferentie Ajax-Spurs met Ten Hag en Blind

AMSTERDAM - Met nog een ongeveer 30 uur op de klok tot de tweede halve finale van de Champions League kijken Ajacieden Erik ten Hag en Daley Blind vooruit naar de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. NH Sport zond dit live uit.

De Amsterdammers verdedigen morgenavond om 21.00 uur in de eigen Johan Cruijff Arena een 1-0 voorsprong in de strijd om een finaleplek in het miljoenenbal.

NH Sport zond de persconferentie met trainer Ten Hag en Daley Blind live uit via tv, Facebook en onderstaande stream.

Kijk de persconferentie hieronder terug: