Man moet 16 jaar cel in voor doodschieten 19-jarige scholier in Amsterdam

AMSTERDAM - Tim S., de man die ongeveer anderhalf jaar geleden de 19-jarige Ayman doodschoot op Kattenburg in Amsterdam, is vandaag veroordeeld tot 16 jaar cel. S. opende het vuur op het slachtoffer en zijn vrienden na een ruzie om een gestolen scooter.

De rechter oordeelde dat S. niet schuldig is aan moord of poging tot moord. Wel is hij schuldig aan doodslag en verboden wapenbezit.

Lees ook: Vrienden rouwen om doodgeschoten Ayman (19): 'Hij was de grappigste van ons allemaal'

Op 23 november kreeg S. op de Katteburgerkade het aan de stok met een groepje jongens over een gestolen scooter. Hij opende het vuur waarbij naast Ayman, drie anderen gewond raakten.

Tim S., die in de kelderbox van zijn ouders woonde, zei eerder dat hij uit zelfverdediging had gehandeld. Hij zou al jaren door de groep jongeren 'geteisterd' worden. Volgens de rechter ging Tim S. te ver toen hij daadwerkelijk schoot. "U had ook een wapen kunnen pakken en dreigen", verklaarde de rechter. "U lijkt bewust te hebben gekozen voor het schieten."

Lees ook: 16 jaar cel geëist in zaak doodgeschoten Ayman (19)

Het dodelijke slachtoffer, Ayman Mouyah, was een bekende in de buurt. Na de schietpartij deden er ongeveer 250 bewoners van de wijk mee aan een stille tocht.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden zestien jaar celstraf tegen Tim S.