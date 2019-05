Kleren maken de militair: Oger steekt luchtmacht in 2.500 nieuwe jasjes

BLARICUM - Het luxe herenmodemerk Oger, het bedrijf van de Blaricumse ondernemer Oger Lusink, gaat de ruim 2.500 man personeel van de Koninklijke Luchtmacht voorzien van nieuwe avondkleding.

Eenheidsworst is dat zeker niet, want behalve met geslacht moet er rekening worden gehouden met de rangen. Bovendien moet ieder kostuum op maat worden gemaakt. "Het zal een militaire operatie worden, maar gelukkig zijn we wel wat gewend", zegt manager Patrick Lusink, neef van oprichter Oger.



Lees ook: Villa van Oger Lusink door duo overvallen

De eerste 600 medewerkers van de Staf Commando Luchtstrijdkrachten hebben hun nieuwe outfit voor het eind van dit jaar in de kast hangen. Op 21 juli 2021 moeten alle 2.532 medewerkers in het nieuw zijn gestoken.

Lees ook: VIDEO: Gewapende overvallers vallen tuinman van 'modekoning' Oger Lusink aan

Patrick noemt de opdracht 'een project naar ons hart': "Mijn oom Oger Lusink heeft altijd al affinititeit gehad met militaire kleding. Hij is opgegroeid tussen de militaire kostuums en heeft jarenlang oude officiersuniformen op veilingen gekocht en verzameld."



Koningsbal en Corpsdiner

De nieuwe tenues worden gedragen tijdens officiële feestelijke gelegenheden van de Koninklijke Luchtmacht, zoals het Koningsbal, het Kerstbal en de Corpsdiners.