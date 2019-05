Verzet tegen ontwikkeling Enkhuizerzand neemt toe: ook ministerie maakt bezwaar

ENKHUIZEN - Er komen steeds meer bezwaren tegen de ontwikkeling van recreatiegebied Enkhuizerzand. Naast een groep inwoners en het Zuiderzeemuseum gaat nu ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een zienswijze indienen. Iets wat een ministerie zelden doet.

Volgens woordvoerder Charlotte Fijnaut van het ministerie richt het bezwaar zich tegen de bouw van zo'n 180 vakantiewoningen. Deze komen in het IJsselmeer te liggen en in het zicht van het Zuiderzeemuseum. "Wij maken zorgen over de museale beleving", zegt de woordvoerder tegen NH Nieuws.

Het Zuiderzeemuseum maakt onderdeel uit van de rijkscollectie. "We hebben regelmatig gesprekken met het museum. Daarbij kwamen ook de plannen ter sprake. Het museum is een dorp uit het begin van de twintigste eeuw waar je doorheen loopt. En dan past het niet bij de beleving dat je aankijkt tegen hoge vakantiewoningen", aldus Fijnaut.

Lees ook: Zorgen om vijf hectare landaanwinning bij Enkhuizen: 'In strijd met de natuur'

Ook het Zuiderzeemuseum kondigde eerder al aan een zienswijze in te dienen. "Tot dusver heeft de gemeente Enkhuizen geen gehoor gegeven aan de oproep van het museum om geen onherstelbare schade toe te brengen aan deze unieke rijkscollectie en de museale beleving." Donderdag organiseert het museum een debatavond voor inwoners van Enkhuizen, nadat raadsleden eerder lieten weten niet in te gaan op een uitnodiging om een toelichting te krijgen op het bezwaar van de gemeente.

"We wachten de procedure af"

Fijnaut laat weten dat het ministerie niet in de tussentijd in gesprek gaat met de gemeente. "Wij volgen de officiële route en wachten de behandeling ervan af." De gemeente wil niet inhoudelijk reageren op de zienswijzen. "Het college wacht de bestemmingsplanprocedure af. Tot 15 mei kunnen zienswijzen worden ingediend. Het college zal die beoordelen en met een inhoudelijke reactie voor leggen aan de raad. Mede op basis van die reacties wordt het (ontwerp) bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad kan het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vaststellen", aldus woordvoerder Wendy Pranger.

Lees ook: Plan Enkhuizer Zand aangepast en anderhalf jaar vertraagd

Officieel moet de start van de herontwikkeling van het gebied, dat naast een vakantiepark onder meer ook een nieuwe camping en een ruim opgezet strand moet herbergen, dit jaar van start gaan en in 2023 klaar zijn.