Medemblik klaar voor NK inline-skaten: "Alles op de rit"

MEDEMBLIK - Bij Radboud Inline-skating in Medemblik hebben ze er zin in. Aan het einde van de maand vindt daar het Nederlands Kampioenschap inline-skaten plaats. "We zijn druk bezig met de voorbereidingen maar in principe hebben we alles op de rit", aldus Jos Dol van Radboud.

Het KPN Nederlands kampioenschap inline-skaten vindt dit jaar plaats in Wervershoof en Medemblik, en de baanhouders zijn er maar druk mee. "Het NK is toch iets groots. Er komt veel meer bij kijken dan bij een normale wedstrijd", vertelt penningmeester Jos Dol. De laatste keer dat het NK bij Radboud werd gehouden was in 2010. De organisatie van het NK kiest ieder jaar een andere locatie.

Ondertussen bouwt Radboud aan het terrein en trommelt het de vrijwilligers op. "We houden rekening met vijfhonderd bezoekers. Daar zijn we nu extra tribunes voor aan het bouwen en terrassen aan het aanleggen. Het zijn op dit moment de laatste puntjes op de i."