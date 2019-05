Elf extra wijkbrandweermannen van start in 't Gooi: elke gemeente is gedekt

HILVERSUM - Er zijn elf wijkbrandweermannen bij gekomen in 't Gooi. De eerste wijkbrandweerman, René Wollaars, deelt trots een foto van het stel op Twitter. "Wij zijn klaar voor een mooie samenwerking", schrijft hij.

Meer dan twee jaar geleden startte Hilversum een proef met de wijkbrandweerman. Eén man die op huisbezoek gaat, voorlichting geeft over brandveiligheid en aanwezig is in de wijk om een oogje in het zeil te houden.

Lees ook: Wijkbrandweerman blij met extra collega's: "We gaan naar de mensen toe"

Het bleek een succes en daarom is de functie nu uitgebreid door 't hele Gooi. De extra wijkbrandweermannen zijn verdeeld waardoor elke gemeente minimaal één wijkbrandweerman heeft. Daarnaast krijgt elke kazerne een loketfunctie waar mensen langs kunnen komen met vragen over brandveiligheid.

Lees ook: Proef wijkbrandweerman Hilversum wegens succes verlengd