Trio berooft ander trio met neppistool en mes in Diemen

DIEMEN - Drie mannen hebben afgelopen donderdagavond drie andere mannen gewelddadig beroofd van een telefoon en een portemonnee. De overval gebeurde op de Vogelweg in Diemen. Twee van de drie slachtoffers hebben aangifte gedaan. Van het overvallers-trio ontbreekt ieder spoor.

De beroving vond plaats rond 22.15 uur in de avond. De drie slachtoffers werden met een mes en neppistool bedreigd. Een van de slachtoffers probeerde zich nog te verzetten tegen de daders, maar tevergeefs. Op de plek van de overval bleef het neppistool van de daders achter, dat de politie aan het onderzoeken is.

Lees ook: Amsterdamse woning gesloten na gewapende overval en illegale pokertoernooien

De politie is op zoek naar de drie daders. Ze hebben alle drie een getinte huidskleur en worden tussen de zestien en achttien jaar geschat. Het trio droeg zwarte kleren. Een van hen had een dun snorretje. Alle daders droegen een wapen - mes of pistool - bij zich.

De politie vraagt getuigen contact op te nemen.