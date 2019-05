Alkmaar vraagt hulp van inwoners in strijd tegen meeuwenterreur

ALKMAAR - Wakker worden van het gekrijs, vuilniszakken die opengetrokken worden, poep op uw wasgoed: vooral van mei tot en met augustus kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. De gemeente Alkmaar start daarom ook dit jaar weer een campagne tegen meeuwenoverlast.

De gemeente Alkmaar roept inwoners op om mee te helpen in de bestrijding van de overlast door meeuwen. De stad kampt al jaren met de meeuwenterreur. De gemeente neemt zelf al verschillende maatregelen, maar vraagt bewoners ook zelf iets te doen om bijvoorbeeld te voorkomen dat de vogels op een dak gaan nestelen.

Meeuwen zoeken vanaf april naar een geschikte plek om te broeden. De laatste veertig jaar vinden ze die plekken steeds vaker in de stad, vooral op platte daken en dakkapellen. Als er eenmaal een nest zit, mag het niet meer verwijderd of vernield worden, want meeuwen zijn een wettelijk beschermde diersoort.

De gemeente geeft op haar website tips om meeuwenoverlast te voorkomen: voorkom rommel en gebruik ondergrondse containers. Voer ze niet: dat kan, naast dat het niet goed is voor vogels, ook leiden tot agressief gedrag. En zorg dat ze niet op een dak nestelen, veeg daarvoor regelmatig je dak schoon.

Een andere optie is om vlaggetjes op het dak te spannen. Maar ervaring leert dat de vogels daaraan wennen. Heb je toch een nest op je dak? Bel dan de gemeente. Die heeft een speciale ontheffing om bijvoorbeeld pas gelegde eieren in olie te dopen waardoor ze niet uitkomen. De gemeente subsidieert dit nestbeheer.

