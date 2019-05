De Peiling: Koop jij groente en fruit liever los of in plastic?

NOORD-HOLLAND - Albert Heijn doet een test met een groente- en fruitafdeling zonder plastic. De supermarktketen wil zien hoe de ‘blote’ producten zich houden zonder de plastic bescherming en wat de voorkeur van de klant heeft. Wat koop jij liever?

Test in Hoofddorp

Na een test in de Albert Heijn op het Genderenplein in Hoofddorp wil de supermarktketen ook in andere vestigingen meer groente en fruit zonder plastic gaan verkopen. Het is de bedoeling om dit jaar te stoppen met plastic om paprika's, bananen, rode puntpaprika's, en bospeen. Hiermee verwacht de supermarkt een besparing van 270.000 kilo plastic per jaar. Op termijn is het de bedoeling om meer soorten groente en fruit plasticvrij te gaan verkopen.

In plastic langer houdbaar

Hoewel het tegenstrijdig lijkt, is volgens sommige deskundigen groente en fruit in plastic minder belastend voor het milieu. Zo is een komkommer in plastic veel langer houdbaar dan een 'naakte' komkommer. Die bederft snel en wordt dan weggegooid. Dat is een grotere belasting voor het milieu dan een plastic jasje.

Vernevelaar

Om groente en fruit zonder plastic verpakking langer vers te houden testen supermarkten een vernevelaar waar mist uit komt. Bij paprika's en bospeen werkt dat goed. Bij andere groenten moet de techniek nog verder worden getest.

Wat koop jij liever?

Groente- en fruit met of zonder plastic? Wat koop jij liever? En hoe zit dat met het bederf? Is bijvoorbeeld die komkommer zonder 'jasje' bij jou thuis snel rot of heb je hem dan al opgegeten?

