Booteigenaren gaan Herengracht blokkeren uit protest tegen nieuwe vaarregels

AMSTERDAM - Tientallen boten gaan vanavond de Herengracht voor de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema blokkeren. Dit doen ze uit protest tegen de voorgestelde nieuwe vaarregels. De demonstranten hopen dat het bootverkeer voor de deur van de burgemeester opstroopt.

Morgenavond wordt in de gemeenteraad gestemd over de nieuwe vaarregels. Zo wordt voorgesteld dat varen in de grachten 's nachts verboden wordt. Ook gaat het liggeld voor de pleziervaart flink omhoog en mogen niet meer dan twaalf mensen aan boord zijn tijdens het varen.

De booteigenaren zijn niet te spreken over de plannen. Ze vinden dat de grachten hierdoor een speeltuin worden voor toeristen en grote commerciële partijen. "Voor de gewone Amsterdammer is straks geen plek meer op de gracht", stelt Stichting Pleziervaart.

Het protest staat gepland om 19.00 uur.