Agent die verwaarloosde jongetjes vond, doet oproep: "Bij twijfel, bel de politie"

ZAANSTAD - Agent Tom Verweij vond afgelopen zomer twee zeer verwaarloosde jongetjes onder gruwelijke omstandigheden in een huis in de Zaanstreek. Gisteravond deed hij in tv-programma Pauw een oproep om vermoedens van kindermishandeling eerder te melden: "Het is belangrijk om deze kinderen een stem te geven."

Verweij vertelt aan tafel nogmaals hoe erbarmelijk de omstandigheden in het huis waren: "Ik werk nu acht jaar bij de politie en dit is het meest extreme voorbeeld dat ik ben tegengekomen. Het was er bloedheet, een grote puinhoop, geen lakens op de bedden: noem maar op. Er stond geen raam open of een glaasje water klaar voor de jongens, er was geen vader of moeder thuis. Dat hakte er wel in."

Wat de agent nog schokkender vond, is dat de deur in de hal naar de woonkamer was vastgebonden met een riem. "Die jongens waren echt opgesloten daar. Stel dat er brand was uitgebroken, hadden die jongens er nooit uit kunnen komen." Volgens buren waren de kleuters al maanden het huis niet uit geweest. "De jongens renden van blijdschap eindelijk naar buiten, maar een van de twee viel direct flauw, vermoedelijk door oververhitting. We hebben toen met spoed een ambulance laten komen."

"Handel naar onderbuikgevoel"

Buren hebben in de maanden voorafgaand aan de bevrijding van de jongens nooit eerder contact gezocht met de politie. "Het adres was niet bij ons bekend. Ik snap best dat het moeilijk is om de politie te bellen, zeker bij kindermishandeling. Maar deze kinderen konden zelf niet bellen."

Verweij doet in het programma daarom een oproep om vermoedens van kindermishandeling eerder te melden bij de instanties. "Ik denk dat men de signalen wel herkent, of een onderbuikgevoel heeft. De stap naar VeiligThuis of de politie is voor veel mensen lastig, dat snap ik. Maar als je het idee hebt dat er een kind acuut gevaar loopt, wordt mishandeld of verwaarloosd, vraag ik je direct 112 te bellen."

Volgens hem wordt een belletje naar de politie vaak te lang uitgesteld. "Ik ben soms bij zaken van kindermishandeling geweest, waar ik dacht: 'Super dat er gebeld is, want nu kunnen we iets doen, maar er had ook eerder gebeld kunnen worden.'"

Bij twijfel bellen

Hij drukt mensen op het hart om ook bij vermoedens van kindermishandeling actie te ondernemen: "Het kan ook zo zijn dat je een onderbuikgevoel bij een bepaald gezin hebt. Dan kan je 24/7 met VeiligThuis bellen voor advies. Mensen zijn bang om vals te beschuldigen, want politie voor de deur is best wel ingrijpend. Maar bij twijfel vraag ik je echt om te bellen met VeiligThuis. Kinderen kunnen vaak niet de politie bellen."