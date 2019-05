Brand op woonboot jachthaven Eemnes: naastgelegen woning gered

EEMNES - De brandweer Gooi en Vechtstreek is vannacht twee keer in actie gekomen voor problemen een oud vrachtschip aan de Eemweg in de jachthaven van Eemnes.

Omwonenden zagen rond 3.00 uur dikke rook uit de boot opstijgen en sloegen alarm bij de hulpdiensten. Omdat het ogenschijnlijk om een grote brand ging, werden drie eenheden opgeroepen. Behalve de brandweer uit Baarn en Soest kwam ook de brandweer uit Eemnes ter plaatse.

Nog voordat die laatste eenheid in de jachthaven was gearriveerd, hadden de twee collega-korpsen het vuur al bedwongen, schrijft RTV Utrecht. Na een klein uur was het vuur onder controle en konden de eenheden retour post. De schade aan het schip is groot, maar de brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen woning.

Accupakket

Al snel na het sein brand meester stonden ze echter weer in de jachthaven, want een accupakket aan boord van de boot zorgde 'voor problemen', zo twitterde de Veiligheidsregio Utrecht vanochtend.

Volgens de Utrechtse omroep wordt het vrachtschip in de jachthaven omgebouwd tot woonboot, en is de brand ontstaan in de meterkast. Er is niemand gewond geraakt. Over de omvang van de schade is nog niets bekend.