Nergens in Nederland zo'n grote inkomensongelijkheid als in Laren

LAREN - De vermogensongelijkheid tussen huishoudens is sinds 2015 afgenomen. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau komt dit door het aantrekken van de woningmarkt. Wel is de gemeente Laren landelijke koploper wat betreft ongelijkheid in vermogen en ongelijkheid in inkomen.

Daar ligt de inkomensongelijkheid ver boven de landelijke. Hetzelfde geldt voor buurgemeente Blaricum. Een relatief kleine groep extreem rijken stimuleert de ongelijkheid in die gemeenten. Ook in studentensteden lopen de inkomens vaak flink uiteen: zo wordt er in eenpersoons studentenhuishouden doorgaans een stuk minder verdiend dan in een tweeverdieners-huishouden.

Toename

Tussen 2011 en 2014 nam de ongelijkheid in vermogen tussen huishoudens nog toe. Dit hing sterk samen met de daling van de huizenprijzen tijdens de economische crisis. Er waren toen ook meer huizenbezitters met een negatief vermogen, doordat hun hypotheekschuld hoger was dan de woningwaarde.

In grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam is de vermogensongelijkheid overigens fors groter dan landelijk. Hier wonen relatief veel jongeren, uitkeringsontvangers en personen met een niet-westerse migratieachtergrond met aanzienlijk minder vermogen dan de andere inwoners.