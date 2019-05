Man met wit busje vermist in omgeving Zandvoort

ZANDVOORT - De politie in Zandvoort is op zoek naar een vermiste 22-jarige man die vannacht in Zandvoort in een wit busje gezien is.

De man is vannacht rond 00.25 uur in een witte Mercedes Sprinter gezien. Het kenteken van die wagen begint vermoedelijk met 21.

Verder is van de twintiger bekend dat hij kort zwartkrullend haar en een mager postuur heeft en een rode sweater en een werkbroek droeg. Rond 1.45 uur was de man nog spoorloos.